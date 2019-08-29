مصر وكازاخستان يبحثان فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية

بحثت وفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع نظيره الكازاخستانى التعاون الزراعى بين البلدين، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم قريبًا فى مجال البحث العلمى الزراعى وتحديد نقاط التواصل بين الجانبين لدفع عجلة التعاون فى مجال تصدير الأقماح واللحوم.

وطالبت وزارة الزراعة، خلال مشاركتها فى الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى المنعقدة حاليًا بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية، بسرعة فتح الأسواق الكازاخستانية أمام المنتجات المصرية الزراعية من الموالح والعنب والخضروات حتى يكون هناك استفادة للجانبين من هذا التعاون.

وفى فى نهاية اللقاء أكد الجانبين على أهمية استمرار التواصل من خلال نقاط الاتصال بوزارتى الزراعة المصرية الكازاخيستانيه وهى العلاقات الزراعية الخارجية.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى ، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والسفير محمد نجم ، مندوب مصر لدى منظمة المؤتمر الإسلامى وعمرو هزاع ، من التمثيل التجارى المصرى بجدة.