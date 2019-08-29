مصرع عامل وإصابة شقيقه فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى عامل من مركز الواسطى بمحافظة الفيوم، مصرعه، وأصيب شقيقه، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربي، بنطاق الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، قبل مفارق جرزه بنحو 3 كم فى اتجاه القاهرة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبن انقلاب السيارة رقم 1894 ط ق ملاكي، قيادة "إيهاب عثمان.م" (30 سنة-عامل)، "توفي"، وبرفقته شقيقه "محمد عثمان.م" (32 سنة-فلاح)، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيما بمركز الواسطى ببنى سويف، بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلابها.

نقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وجار متابعة حالته.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 14498 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.