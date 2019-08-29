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مشاركة قوية للهجن الأردنية فى مهرجان ولى العهد بالسعودية

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:54 م
مشاركة قوية للهجن الأردنية فى مهرجان ولى العهد بالسعودية على المسامرة
رسالة الطائف - محمد حسين

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سجلت الهجن القادمة من المملكة الأردنية للمشاركة فى سباق ولى العهد للهجن بالسعودية حضورا قويا فى التنافس على المراكز الأولى بأشواط السباق الذى تتواصل فعالياته على مضمار الطائف .

 

وحصدت الهجن الأردنية أول المراكز فى ثانى يوم لمشاركتها فى الأشواط المخصصة للهجن من الدول العربية فى فئة "سن الحقايق."

 

وقال على المسامرة، رئيس بعثة الهجن الأردنية فى السباق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة الأردنية بعدد 75 من الهجن، تم الدفع بها للمنافسة فى الأشواط الدولية الخاصة بسباق الماراثون والاشواط العادية وحققت مراكز أولى فى انتصار جديد وحضور للأردن فى ساحة ميدان الطائف .

 

وأشار المسامرة، إلى أن الأردن أصبحت موقع مهم لسباقات الهجن والتى حظيت بدعم من دولة الإمارات التى أنشأت مضمار خاص برياضة الهجن اطلق عليه اسم غالى على كل عربى وهو اسم المغفور له الشيخ زايد.

 

وأضاف أن مشاركة الأردن فى سباق ولى العهد بالطائف هى تأكيد على قيمة ما تمتلكه الأردن من ثروة إبل ذات سلالات عريقة .

 

يذكر أن الاتحاد السعودى للهجن المنظم للمهرجان خصص المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية والمرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.


الهجن المصرية

سباق ولى العهد بالطائف

مهرجان الطائف

الابل

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