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" مركز معلومات مجلس الوزرء" يستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:38 م
" مركز معلومات مجلس الوزرء" يستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور مركز المعلومات بمجلس الوزرء يستقبل تنسيقية شباب الأحزاب
كتبت هند مختار

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استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، برئاسة المهندس زياد عبد التواب, اليوم الخميس ، أحد أهم التجمعات الشبابية السياسية في مصر، وهي " تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين", والتي تضم طيفاً واسعاً من الأيدلوجيات والتوجهات السياسية لما تشكله من تمثيل لمختلف الأحزاب والقوى السياسية في مصر, وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
 
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يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتواصل مع جيل الشباب لما لهم من دور كبير فى نهضة مصر المستقبل ،  وذلك ضمن مساعي المركز منذ نشأته للمشاركة فى جهود الدولة لرعاية الشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الإمكانيات لدعم وتمكين الشباب المصري, وهو ما شهد تطوراً ملموساً بعد ثورة 30 يونيو, من خلال توليهم المناصب القيادية بمؤسسات الدولة.  
 
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وحرص مركز المعلومات, على استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رغبة في استكشاف طبيعة اهتمامات واحتياجات هذا الجيل المثقف الواعي من أبناء الوطن والذى نجح فى تقديم صورة حضارية تعبر عن مدى النضوج الفكري والسياسي الذى يتمتع به الشباب المصرى, وقد أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال اللقاء على توظيف كافة إمكانيات المركز لدعم وتأهيل الشباب المصري وتمكينه من مواصلة مسيرته لبناء مصر الحديثة بالعلم والثقافة والوعي بمختلف المجالات والأصعدة.
 


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تنسيقية شباب الأحزاب

مجلس الوزراء

مصر

معلومات مجلس الوزراء

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