مديرية أمن القاهرة تنظم معارض توفر المستلزمات المدرسية بسعر مخفض.. اعرفها

كتب عبد الرحمن سيد

أقامت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، مجموعة من المعارض ضمن مبادرة "كلنا واحد"، للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية ولتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة بجميع أنحاء العاصمة.

والمعارض التى اقامتها المديرية كالتالى:

1 ـ معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـــــــــــــدان عابدين – دائــــــرة قســـــم شرطة عابدين .

2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب .

3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة .

4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس .

5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج .

6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان .