محكمة الأسرة ترفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافة طفليها

كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، برفض تمكين أب من رؤية طفليه 3 ساعات أسبوعيا، وكذلك رفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافتهما لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج محافظة الجيزة التى تقيم فيها الأم.

وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب فاروق.أ.ال، بدعوي تمكين من رؤية طفليه سليم ومازن البالغان من العمر 6 و4 سنوات ،بأحدى مراكز الشباب بمحافظة القليوبية محل إقامته، ومطالبة الأم بإصطحابهما أسبوعيا من محل سكنها بمحافظة الجيزة لمحل الرؤية، وكذلك مطالبة الجدة باستضافه حفيديها 3 أيام فى الشهر وأحقيتها فى المبيت معها .

ودفعت الزوجة مروة سامح.ن، بأنها عرضت تمكين طليقها ووالدته من رؤية الطفلين بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها وصعوبة اصطحاب الصغيرين لهم، وحاولت التواصل مع طليقها ولكنه رفض .

وذكرت حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو مكان تواجد الزوجة، بحيث لا تجبر الحاضنة على إحضار الصغار إلي الزوج أو المطلق، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضونة على السواء، طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ،خاصة وأن الأب والذى هو له الحق الأصيل الذى فى رؤية الصغيرة يرفض ويمتنع عن حضور جلسات الرؤية فى المكان المحدد لذلك.

وتابعت المحكمة: "أن حق الأب والاجداد لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها ولا أن يصادم حقا للصغير لأن فى كل مسائل الصغير يجب مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولاتجبر على نقله ليراه فقط لاتمنعه من ذلك".