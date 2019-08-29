سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

محكمة الأسرة ترفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافة طفليها

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:22 م
محكمة الأسرة ترفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافة طفليها محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة الأسرة بإمبابة، برفض تمكين أب من رؤية طفليه 3 ساعات أسبوعيا، وكذلك رفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافتهما لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج محافظة الجيزة التى تقيم فيها الأم.
 
وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب فاروق.أ.ال، بدعوي تمكين  من رؤية طفليه سليم ومازن  البالغان من العمر 6 و4 سنوات ،بأحدى مراكز الشباب بمحافظة القليوبية محل إقامته، ومطالبة الأم بإصطحابهما أسبوعيا من محل سكنها بمحافظة الجيزة لمحل الرؤية، وكذلك مطالبة الجدة باستضافه حفيديها 3 أيام فى الشهر وأحقيتها فى المبيت معها .
 
ودفعت الزوجة مروة سامح.ن، بأنها عرضت تمكين طليقها ووالدته من رؤية الطفلين بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها وصعوبة اصطحاب الصغيرين لهم، وحاولت التواصل مع طليقها ولكنه رفض .
 
وذكرت حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو مكان تواجد الزوجة، بحيث لا تجبر الحاضنة على إحضار الصغار إلي الزوج أو المطلق، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضونة على السواء، طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ،خاصة وأن الأب والذى هو له الحق الأصيل الذى فى رؤية الصغيرة يرفض  ويمتنع عن حضور جلسات الرؤية فى المكان المحدد لذلك.
 
وتابعت المحكمة: "أن حق الأب والاجداد لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها ولا أن يصادم حقا للصغير لأن فى كل مسائل الصغير يجب مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولاتجبر على نقله ليراه فقط لاتمنعه من ذلك".
 
 
 
 
 
 
 

محكمه الاسره

حكم رؤيه

طلب استضافه صغير

ارتفاع حالات الطلاق

حقوق الطفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة