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محافظ القليوبية يشارك فى احتفالية قصر ثقافة بنها بالعيد القومي للمحافظة

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:27 م
محافظ القليوبية يشارك فى احتفالية قصر ثقافة بنها بالعيد القومي للمحافظة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، في الإحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة بالقليوبية ببنها للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بحضور كل من الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد للمحافظة، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها،  وإجلال عامر مدير فرع ثقافة القليوبية، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفنون التشكيلية لفناني القليوبية، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وعرض عام بالانجازات فرع ثقافة بنها، وأعرب المحافظ في كلمته عن شكره لمديرية الثقافة علي انجازاتها خلال هذا العام، مؤكدا أنه يعمل جاهدا مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة على تحقيق أحلام المواطنين ولكي يشعر المواطن أن هناك من يحقق له أحلامه.

وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة تشهد العديد من الافتتاحات في مجال التعليم  بالاضافة الي مشروعات في مجال الصحة ومجال المياه والصرف الصحي حتي تصل الخدمة جيدة إلي جميع مواطني القليوبية، وخلال الاحتفالية تم تقديم فقرة شعرية للشاعر فتحي نور الدين وعرض موسيقي لفرقة بنها للموسيقي العربية وخلال هذه الاحتفالية.

وكرم المحافظ، 17 مدربا ومتدربا ضمن فعاليات دورة التدريب الميداني عن العمليات الفنية بالمكتبات لطلبة قسم مكتبات ومعلومات بجامعتي بنها والمنوفية، كما تم تكريم عدد 6 فائزين في مسابقة مبدعي المستقبل، وتكريم أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وتكريم 4مدربين و1 متدرب بدور البرمجة بقصر ثقافة كفر شكر، وتكريم متدرب بدورة الخط العربي بقصر كفر شكر، وتكريم متدرب ضمن فعاليات دورة تمهيدي icdl.

وشدد المحافظ، علي ضرورة بذل الجهد والعمل حتي يكون العام القادم أفضل من هذا العام ويشهد المزيد من هذه الانجازات وهذا تحقيقا لحب الوطن الذي يتحقق بالعمل .

 


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