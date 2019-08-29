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محافظ الغربية: الانتهاء من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية بطنطا

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:02 م
محافظ الغربية: الانتهاء من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية بطنطا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، إجتماعاً مع مدير عام سنترالات الغربية والمدير التنفيذي للشبكات لمراجعة الخطط السابق إعدادها والموقف الحالي لنسب تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية على أرض الواقع، حيث تم الإنتهاء من تجهيز وتشغيل 148 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة طنطا منها 83 وحدة بنطاق سنترال طنطا1 بإجمالي عدد عملاء 43 ألف عميل و 43 وحدة ذكية بنطاق سنترال طنطا2 بإجمالي عدد عملاء 45 ألف عميل  و22 وحدة بنطاق سنترال العجيزى بإجمالي عدد عملاء 20 ألف عميل

كما تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل 121 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة المحلة الكبرى بإجمالي عدد عملاء 85 ألف عميل بنسبة70% من المخطط تنفيذه والمخطط الإنتهاء من باقي الأعمال المستهدفة نهاية العام الجاري، كما بلغت نسبة التنفيذ على مستوى المحافظة بالكامل بنسبة 60% مطابقة للخطط السابق وضعها.
 
يذكر أن المستهدف إنهاء الغربية بالكامل قبل 30/6 عام 2020.
 
وخلال اللقاء إستعرض محافظ الغربية خطة التحول الرقمي بالمحافظة موجهاً بعمل خطة عمل واضحة تتضمن أليات تنفيذ التحول الرقمي بجميع المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي الذى نشهده في الآونة الأخيرة.
 
 

 

 


محافظ الغربية

المنشأت الحكومية

التحول الرقمي

طنطا

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