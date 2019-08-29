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محافظ الدقهلية : 928 مليون جنيه منحة لتمويل المشروعات وتوفير 19 ألف فرصة عمل

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:12 م
محافظ الدقهلية : 928 مليون جنيه منحة لتمويل المشروعات وتوفير 19 ألف فرصة عمل الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية، إنه تم منح 928 مليونا و400 ألف جنيه ، فى إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذى يعرف باسم "مشروعك" لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق. 

وأكد محافظ الدقهلية ، على أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات فى مختلف المجالات بمعرفة المواطنين فى قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف شاروبيم، أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات فى حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة ، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذى توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب محمد البدوى مدير إدارة مشروعك، أن إجمالى القروض التى تم صرفها على مستوى المحافظة بلغ 928 مليونًا و400 ألفًا و168 جنيهًا، تم منحها لـ 10552 مشروعًا، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع فى 2015، وحتى نهاية يوليو الماضي، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين ، كأفضل ثلاث مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة خلال شهر يوليو.


الدقهلية

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قروض المشروعات

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