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محافظ الدقهلية: رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة خلال يومين بمركز المنصورة

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:34 م
محافظ الدقهلية: رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة خلال يومين بمركز المنصورة رفع القمامة
الدقهلية- فريق المحافظات

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن رفع 300 طن مخلفات هدم و395 طن قمامة باجمالى 695 طن على مدار يومين بمركز ومدينة المنصورة. 

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم فك حديد تسليح وشدة خشبية سقف الدور الثانى علوى بقرية البقلية، وإزالة سقف مخالف للقيود الارتفاع بقرية البرامون.
 
وبناءا على توجيهات محافظ الدقهلية وفى إطار خطة العمل اليومى للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بجميع شوارع القرى والمدن والمراكز والمتابعة الدورية لاعمدة الانارة والمرافق في كافة المراكز. 
 
وقالت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة ، إنه تم رفع 300 طن مخلفات بناء من حوض الزعفران وطريق بلجاى عزبة شاوة وطريق سندوب السنبلاوين،وقامت بمتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق وغسيل البلدورات بكوبرى سندوب العلوى ،متابعة أعمال رفع القمامة ونظافة الطريق بمنطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد والطريق الدائرى، ومتابعة أعمال رفع مخالفات القمامة بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وتم رفع 395طن خلال يومين. 
 
كما قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمدخل بطريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب و رفع 8 متر، ومتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بطريق سندوب اجا وكوبرى منية سندوب العلوى ورفع 4 متر رمال وأتربة ، ورفع الرمال والأتربة من جانبى طريق المنصورة دمياط الشرقى، ومن جانبى طريق المنصورة دكرنس.
 
 
 
 
 
 

الدقهلية

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مشكلة القمامة بالمنصورة

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