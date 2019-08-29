سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 02:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: رفع 285 طن قمامة في حملات نظافة ورفع كفاءة

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:12 ص
محافظ الدقهلية: رفع 285 طن قمامة في حملات نظافة ورفع كفاءة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن قيام حملة نظافة ورفع كفاءة بمختلف المدن والقرى بالمحافظة حيث تمت إعادة إصلاح المطب الصناعي الموجود بأول طريق برهمتوش، ومتابعة أعمال الصرف الصحي بحي البستان أمام كوبري الأصيل ورفع 285 طن قمامة خلال ثلاثة أيام.

وأضاف السيد صبح رئيس مدينة السنرلاوين بأنه قد تم رفع القمامة بحي السوعة وشارع أحمد عبد العزيز وميدان النواردة، ومسح طريق السنبلاوين/الزقازيق وطريق السنبلاوين/كفر صقر تنظيف مدخل قرية قرقيرة /طنبول التابعة للوحدة المحلية ببرهمتوش.

كما قامت رئاسة المركز برفع كفاءة طريق السنبلاوين كفر صقر ورفع أتربة ناعمة وغسيل بلدورات ودهانات وصيانة وإصلاح أعمدة كهربائية،كما تم تركيب آخر مراحل استبدال خط الكهرباء الضغط العالي إلى كابلات كهرباء أرضي بقرية كفر سعد وأعمال صيانة أعمدة وخلايا كهربية بحي عزبة صقر ومنطقة المعاهدة، بالإضافة إلى القيام بعمل حملة بحى الحوال وميدان القنطرة وشارع بورسعيد وشارع صلاح سالم وقد أسفرت الحمله عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة على الأرصفة وشوارع المدينة وتحرير عدد 8 محاضر للمخالفين.

وقامت رئاسة مركز تمي الأمديد بالمرور على المعدات والأفراد للعمل بمنظومة النظافة وخروج سيارة الكهرباء للعمل لإصلاح كشافات الليد المتواجدة على أعمدة الإنارة ،ومتابعة الأعمال اليومية لرفع المخلفات الصلبة وأكوام القمامة المتواجدة بالحاويات ومن أماكن تجمعها وكنس ورفع الأتربة على طول وجانبي الكورنيش الرئيسي .

وفي مدينة محلة دمنة تم رفع مخلفات القمامة من منطقة جرن قنديلة وشارع المدرسة التجارية وخلف المدرسة التجارية وشارع السوق والشوارع المتفرعة منه وتوريد القمامة إلى مقلب سندوب العمومي .

وفي مركز ومدينة نبروه قامت رئاسة المركز بحملة نظافة ورفع القمامة من شارع نهضة مصر وشارع الجمهورية ومدخل قرية درين وبهوت ،وعمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات بمدخل الكوبري الصغير وبداية شارع الجمهورية.

 

 


حملة نظافة

قمامة

رفع كفاءة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة