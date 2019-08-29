محافظ الدقهلية: رفع 285 طن قمامة في حملات نظافة ورفع كفاءة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن قيام حملة نظافة ورفع كفاءة بمختلف المدن والقرى بالمحافظة حيث تمت إعادة إصلاح المطب الصناعي الموجود بأول طريق برهمتوش، ومتابعة أعمال الصرف الصحي بحي البستان أمام كوبري الأصيل ورفع 285 طن قمامة خلال ثلاثة أيام.

وأضاف السيد صبح رئيس مدينة السنرلاوين بأنه قد تم رفع القمامة بحي السوعة وشارع أحمد عبد العزيز وميدان النواردة، ومسح طريق السنبلاوين/الزقازيق وطريق السنبلاوين/كفر صقر تنظيف مدخل قرية قرقيرة /طنبول التابعة للوحدة المحلية ببرهمتوش.

كما قامت رئاسة المركز برفع كفاءة طريق السنبلاوين كفر صقر ورفع أتربة ناعمة وغسيل بلدورات ودهانات وصيانة وإصلاح أعمدة كهربائية،كما تم تركيب آخر مراحل استبدال خط الكهرباء الضغط العالي إلى كابلات كهرباء أرضي بقرية كفر سعد وأعمال صيانة أعمدة وخلايا كهربية بحي عزبة صقر ومنطقة المعاهدة، بالإضافة إلى القيام بعمل حملة بحى الحوال وميدان القنطرة وشارع بورسعيد وشارع صلاح سالم وقد أسفرت الحمله عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة على الأرصفة وشوارع المدينة وتحرير عدد 8 محاضر للمخالفين.

وقامت رئاسة مركز تمي الأمديد بالمرور على المعدات والأفراد للعمل بمنظومة النظافة وخروج سيارة الكهرباء للعمل لإصلاح كشافات الليد المتواجدة على أعمدة الإنارة ،ومتابعة الأعمال اليومية لرفع المخلفات الصلبة وأكوام القمامة المتواجدة بالحاويات ومن أماكن تجمعها وكنس ورفع الأتربة على طول وجانبي الكورنيش الرئيسي .

وفي مدينة محلة دمنة تم رفع مخلفات القمامة من منطقة جرن قنديلة وشارع المدرسة التجارية وخلف المدرسة التجارية وشارع السوق والشوارع المتفرعة منه وتوريد القمامة إلى مقلب سندوب العمومي .

وفي مركز ومدينة نبروه قامت رئاسة المركز بحملة نظافة ورفع القمامة من شارع نهضة مصر وشارع الجمهورية ومدخل قرية درين وبهوت ،وعمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات بمدخل الكوبري الصغير وبداية شارع الجمهورية.