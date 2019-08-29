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مبادرة "مفتش جديد" تصل دمياط لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة فى أماكن العمل

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:50 م
مبادرة "مفتش جديد" تصل دمياط لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة فى أماكن العمل وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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قالت وزارة القوى العاملة، إن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.

وأكدت الوزارة ، على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

وعقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا جديداً برئاسة أيمن ربيع ، وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بدمياط، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع .

 


 

 


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وزاره القوى العامله

دمياط

السلامه المهنيه

الصحه والسلامه المهنيه

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