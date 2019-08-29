ماذا قدمت التنمية الصناعية فى طرح الأرض المجانية للمستثمرين فى الصعيد؟

كتب إسلام سعيد

كشف مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى نوفمبر 2016

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 4 ملايين متر أرض مجانية أخرى فى الصعيد لكنها غير مرفقة، متاحة فى أكثر من محافظة بالصعيد، مشيرا إلى أن هناك اهتمام خاص بتنمية الصعيد فى الفترة الحالية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس الثلاثاء 2 نوفمبر 2016، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

ونتج عن هذا الاجتماع التاريخى 16 قرارا أهمها: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، طرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، إنشاء مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وطرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى الصعيد.