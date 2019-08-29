سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 09:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ماذا قدمت التنمية الصناعية فى طرح الأرض المجانية للمستثمرين فى الصعيد؟

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:00 ص
ماذا قدمت التنمية الصناعية فى طرح الأرض المجانية للمستثمرين فى الصعيد؟ الأراضى الصناعية الجديدة - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى نوفمبر 2016

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 4 ملايين متر أرض مجانية أخرى فى الصعيد لكنها غير مرفقة، متاحة فى أكثر من محافظة بالصعيد، مشيرا إلى أن هناك اهتمام خاص بتنمية الصعيد فى الفترة الحالية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس الثلاثاء 2 نوفمبر 2016، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

ونتج عن هذا الاجتماع التاريخى 16 قرارا أهمها: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، طرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم  25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، إنشاء مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وطرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى الصعيد.


الاراضى الصناعية

الاراضى المجانية

التراخيص الصناعية

الاراضى المجانية فى الصعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تتعامل الحكومة مع ظاهرة السمسرة على الأراضى الصناعية؟

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص

ما هو بنك الأراضى الصناعية الجديد؟ ومن المسئول عن إتاحة المساحات عليه؟

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:00 ص

هل تساهم ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية فى مواجهة ظاهرة السمسرة؟

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:00 ص

تفاصيل إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية.. طرح 2000 قطعة أرض للمستثمرين الشهر المقبل.. 5 ملايين متر جاهزة لإقامة المشروعات الصناعية.. ولأول مرة الأراضى الصناعية والفرص الاستثمارية فى موقع إليكترونى واحد

السبت، 17 أغسطس 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة