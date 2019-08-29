لحماية المستهلك.."الزراعة" تكثف حملاتها بأسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

كتب عز النوبى

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى اللإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين ، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، تلقت تقريرا من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 9 طن و627 كجم فى 20 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الحملات التفتيشية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.