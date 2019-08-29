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كيف يؤثر دخان السجائر على صحة الطفل.. قد يسبب تلفا بالخلايا

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 ص
كيف يؤثر دخان السجائر على صحة الطفل.. قد يسبب تلفا بالخلايا السجائر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"التدخين ضار جدا على الصحة"، من الجمل التى نسمعها دائما فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن التدخين يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، كما أنه يؤثر على غير المدخنين بمجرد استنشاق الدخان.

وحسب ما ذكره موقع kidshealth فإن دخان السجائر لها اضرار عديدة على الصحة ومنها:

دخان السجائر تاثيره على الطفل
دخان السجائر تاثيره على الطفل

 

1:استنشاق الطفل لدخان السجائر يزيد من خطر الاصابة بمرض الربو وهو واحد من الأمراض  المزمنة والخطيرة، وذلك نتيجة احتواء السجائر على مواد سامة وكيميائية.

2:قد يزيد من خطر الاصابة بالأمراض القلبية والأزمات التى تؤثر على صحته.

3:دخان السجائر يعرض الطفل لضيق شديد فى التنفس مع السعال الشديد.

4:يؤثر دخان السجائر على صحة الطفل ويعرضه لتلف الخلايا فى الدماغ ويسبب الجلطات.

5:يؤثر التدخين على نمو الطفل ويسبب تدمير الخلايا والأنسجة وقد يزيد من خطر الاصابة بالإعاقات الذهنية.

6:يزيد من خطر الاصابة بحساسية الصدر وضيق شديد فى التنفس.

7:يؤثر على الجهاز المناعى ويزيد من خطر الاصابة بالالتهابات والعدوى الشديدة.


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دخان السجائر

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الدخان

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