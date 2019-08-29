كولومبيا : مفاوضو سلام سابقون يعلنون العودة لحمل السلاح

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أعلنت مجموعة من مفاوضي السلام السابقين عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة اليوم الخميس أنها ستعود إلى حمل السلاح مرة أخرى، وذلك بعد ما اعتبروه فشل اتفاق سلام عام 2016 في ضمان حقوقهم السياسية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن إيفان ماركيز كبير مفاوضي هذه المجموعة قد ظهر في تسجيل مصور إلى جانب حوالي 20 مسلحا ، حيث أدان ما اعتبره فشل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في الالتزام بالاتفاق.

ويسعى الرئيس إيفان دوكي لتغيير اتفاقات السلام - التي بفضلها حصل الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس على جائزة نوبل للسلام - لأنه يقول إنها متساهلة أكثر مما ينبغي تجاه حركة "فارك" التي ظلت لعشرات السنين تمارس الخطف والاتجار في المخدرات والابتزاز والقتل.