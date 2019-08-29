سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 05:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تقدم 20 مليون دولار لدعم النساء والخدمات الصحية فى مالى

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:39 م
كندا تقدم 20 مليون دولار لدعم النساء والخدمات الصحية فى مالى رئيس الوزراء الكندى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس تقديم 20 مليون دولار إلى مالي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على تحسين الوصول إلى جودة الخدمات الصحية والإنجابية للنساء والفتيات في البلاد.
 
جاء ذلك الإعلان من قبل وزيرة التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين، مريم منصف، ووزيرة الزراعة الكندية، ماري-كلود بيبو. 
 
وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيانها أن هذا الدعم يأتي كجزء من التزام كندا القوي بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومواصلة دعم صحة وحقوق الإنسان والفتيات على المستوى العالمي، مضيفا أنه في إطار هذا التمويل سوف يقوم اتحاد يضم مركز التعاون الدولي للتنمية وجامعتي شيربروك وسانت جيروم في مقاطعة كيبيك بتدريب أكثر من 2800 من المهنيين في المجال الصحي والإدارة في مناطق بامكو وكايز وكوليكور وسيجو وسيكاسو في مالي على المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية.

كندا

مالي

الحكومة الكندية

الحقوق الإنجابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة