كندا تقدم 20 مليون دولار لدعم النساء والخدمات الصحية فى مالى

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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس تقديم 20 مليون دولار إلى مالي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على تحسين الوصول إلى جودة الخدمات الصحية والإنجابية للنساء والفتيات في البلاد.

جاء ذلك الإعلان من قبل وزيرة التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين، مريم منصف، ووزيرة الزراعة الكندية، ماري-كلود بيبو.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيانها أن هذا الدعم يأتي كجزء من التزام كندا القوي بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومواصلة دعم صحة وحقوق الإنسان والفتيات على المستوى العالمي، مضيفا أنه في إطار هذا التمويل سوف يقوم اتحاد يضم مركز التعاون الدولي للتنمية وجامعتي شيربروك وسانت جيروم في مقاطعة كيبيك بتدريب أكثر من 2800 من المهنيين في المجال الصحي والإدارة في مناطق بامكو وكايز وكوليكور وسيجو وسيكاسو في مالي على المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية.