سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 11:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قوات الجيش اليمنى تحرر مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:00 م
قوات الجيش اليمنى تحرر مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض الجيش اليمنى - أرشيفية
صنعاء أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، أنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وأكد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض الحدودية، موضحا أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين، مشددا على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثى

مليشيا الحوثى

الحوثيين

الحوثي

محافظة حجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير دفاع اليمن يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية.. ويؤكد: سنتصدى لأى مشاريع فوضوية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:26 م

الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:43 م

الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:22 م

سفير اليمن يبحث مع مساعد وزير الخارجية مستجدات الأوضاع فى اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:59 م

رئيس وزراء اليمن يعتمد مخططات تطوير "مأرب"

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة