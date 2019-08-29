فيديوهات لاعترافات متهم بوضع العبوة مفخخة ضمن أحراز "اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الاحراز فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك قامت المحكمة بعرض حرزا عبارة عن مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفي حسن، وظهر المتهم فى الفيديو برفقة وكيل نيابة ويعترف بسيره فى شارع المسرح الرومانى عكس الاتجاه ثم قام بترك السيارة المستخدمة فى على يسار الطريق.

وأكد المتهم أنه اختار هذا المكان لهدوءه وعدم وجود محال تجارية، وانه قام بتشغيل مفجر التشغيل للعبوة المتفجرة التى كانت فى الكنبة الخلفية للسيارة وانصرف.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .