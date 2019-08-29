سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فيديوهات لاعترافات متهم بوضع العبوة مفخخة ضمن أحراز "اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:09 م
فيديوهات لاعترافات متهم بوضع العبوة مفخخة ضمن أحراز "اغتيال مدير أمن الإسكندرية" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الاحراز فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.
 
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك قامت المحكمة بعرض حرزا عبارة عن مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفي حسن، وظهر المتهم فى الفيديو برفقة وكيل نيابة ويعترف بسيره فى شارع المسرح الرومانى عكس الاتجاه ثم قام بترك السيارة المستخدمة فى على يسار الطريق.
 
وأكد المتهم أنه اختار هذا المكان لهدوءه وعدم وجود محال تجارية، وانه قام بتشغيل مفجر التشغيل للعبوة المتفجرة التى كانت فى الكنبة الخلفية للسيارة وانصرف.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.
 
وأكدت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

تفجير موكب مدير امن

اللواء مصطفى النمر

محاولة اغتيال مدير امن الاسكندرية

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخطر المطلوبين للعدالة.. يحيى موسى العقل المدبر للعمليات الإرهابية.. أشرف على خلية اغتيال النائب العام.. قدم الدعم المالى للإرهابيين بـ"تفجيرات الكنائس".. وشكل حسم المتورطة فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الجمعة، 16 أغسطس 2019 01:30 م

اعترافات متهم بانضمامه للإخوان وحسم بأحراز محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأحد، 04 أغسطس 2019 03:36 م

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ 29 أغسطس

الأحد، 04 أغسطس 2019 02:51 م

"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأحد، 04 أغسطس 2019 04:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة