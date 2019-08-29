فتوى مضلة للسلفيين.. تحريم أبو إسحاق الحوينى الاختلاط بالجامعات والإفتاء ترد

كتب أحمد عرفة

"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، هو تحريم الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية السلفى، الاختلاط فى الجامعات ، حيث اعتبر الشيخ أبو إسحاق الحويني، أن دراسة الفتيات في الكليات التي فيها اختلاط حرام، وأن كل الفتيات الذين يذهبن إلى الكليات هم يرتكبون أشياء محرمة، فنحن لسنا في حاجة إلى النساء في هذا الكلام، فالرجال لديها المواهب، داعيا في فتوى نشرها الموقع الرسمي له، إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن.

دار الإفتاء ردت على تلك الفتاوى الشاذة، حيث قالت إن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها، وبعيدة عن أى خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، وبشرط حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وكذلك الرجل في هذا الشأن؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ، أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.