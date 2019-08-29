غلق مؤقت لشارع السلام بالجبل الأخضر وكوبرى الفنجرى الجديد غدا الجمعة

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

اتخذت الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة ، بشارع السلام بالجبل الأخضر والذى سيشهد أعمال توصيل "مرافق عامة" لإحدى المشاريع السكنية والتى تستلزم قطع عرضى للشارع بداية من الساعة 12,5 صباح غداً الجمعة وحتى الساعة 12 ظهر بعد غداً السبت ،ويترتب على ذلك غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد .. وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية كالتالى :-

ـ بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.

ـ بالنسبة للقادم من طريق الأتوستراد تجاه شارع السلام وعزبة العرب إستكمال السير بطريق الأتوستراد فيميناً شارع عمر بن الخطاب وإستكمال السير وصولاً لشارع السلام ومنطقة العزبة .

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة بكافة الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة بمحور شارع المخيم الدائم مع تقاطعه مع محور النصر والذى سيشهد أعمال رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاه بالمنطقة، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر الآتى :

ـ غلق مسطح كوبرى الفنجرى الجديد بالإتجاهين من محور المخيم الدائم ليلاً فقط من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 30/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم ، وأيضاً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 31/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم .

ـ إستقطاع حارة أسفل الرصيف أسفل كوبرى الفنجرى الجديد بمحور النصر لوقوف الونش الخاص برفع الجسم المعدنى ليلاً من الساعة الواحدة صباح غداً الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم ، وأيضاً من الساعة الواحدة بعد غداً السبت وحتى الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم.