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غلق حمام سباحة ببنى سويف لحين إنتهاء التحقيق في واقعة غرق طفل

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:19 م
غلق حمام سباحة ببنى سويف لحين إنتهاء التحقيق في واقعة غرق طفل هانى عبدالجابر - محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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 أمر المستشار هانى عبدالجابر  محافظ بنى سويف اليوم الخميس بغلق حمام السباحة بمركز شباب مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل  لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع القائمين على إدارة الحمام ،  وطاقم الإنقاذ،فى واقعة غرق طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات  .

وتابع المستشار  محافظ بنى سويف من خلال وكيل وزارة الشباب والرياضة مستجدات واقعة غرق الطفل معربا عن تعازيه ومواساته لأسرة الطفل،داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بالصبر والسلوان،ومؤكدا على أنه لا تهاون في معاقبة المقصرين بحسب ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

ومن جانبه أوضح  أحمد سرور ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن حمام السباحة  محل الواقعة تم طرحه للاستثمار الرياضي بنظام الإيجار وترسيته على أحد المستثمرين(ع .س. أ) مقيم قرية قاي بمركز أهناسيا غرب المحافظة ، وهو المسئول بشكل كامل عن تشغيل وإدارة حمام السباحة طبقاً للعقد المبرم بينه وبين مجلس إدارة المركز،وجاري حاليا التحقيق معه وطاقم العمل بالحمام.

وأضاف سرور ، أنه تم الانتقال إلى مقر مركز الشباب عقب الإبلاغ بالحادث ،وتم نقل الطفل الغريق إلى مستشفى الجامعة ، وغلق الحمام ،تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،  وحاليا نتابع الإجراءات القانونية من خلال قسم شرطة بنى سويف  والنيابة العامة ، ويتم إخطار المحافظ والوزارة بكل المستجدات و قرارات النيابة العامة.

 

 

 


غرق طفل

حمام سباحه مركز شباب

مديريه الشباب والرياضه ببنى سويف

تحقيقات النيابه

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