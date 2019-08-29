غادة عبد الرحيم تناشد المصريين الاستمرار فى التصويت لصالح فريق الموسيقى العسكرية

وجهت الدكتورة غادة عبد الرحيم مدرس علم النفس الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وعضو الجمعية البريطانية للعلاج بالموسيقى، التحية والتقدير للمصريين بعد وصول فريق الموسيقى العسكرية للمركز الأول بالتصويت الذى يجرى على موقع المهرجان الدولىالثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكياتاور"، تصويتا لأفضل أداء مجموعة أجنبية، حيث يستمر التصويت إلى أول سبتمبر المقبل وقالت " عبد الرحيم " فى بيان لها اصدرته مساء اليوم ان مشاركات المصريين للفريق المصرى جعله يحتل المركز الأول حتى الآن، حيث يشارك فريق الموسيقات العسكرية المصرية بالمهرجان، والذى تجرى وقائعه بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان مناشدة جميع المصريين الاستمرار فى التصويت لدعم فريق الموسيقى العسكرية حتى يحصل على المركز الأول بالمهرجان الدولىالثانى عشر للموسيقات العسكرية.

ويمكنك التصويت للفريق المصرى عبر الرابط التالى