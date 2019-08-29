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طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وارتفاع بدرجات الحرارة فى الإمارات

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:44 ص
طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وارتفاع بدرجات الحرارة فى الإمارات طقس حار
وكالات الأنباء

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يشهد طقس الخليج اليوم تنوعا فى درجات الحرارة. حيث تشهد السعودية أمطارا رعدية، بينما تشهد البحرين والامارات طقس مشمس

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم،الخميس، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس، المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون حارًا ورطبًا.

 

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

 

الإمارات

يشهد طقس الامارات اليوم طقس مشمس، والعظمى فى أبو ظبى 42 درجة مئوية

 

الكويت

يشهد طقس الكويت اليوم طقس مشمس، حيث سجبت درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية

 

 

 


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