ضبط 350 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على تاجر لاتهامه بتجميع الدقيق المدعم، وإعادة بيعه بالسوق السوداء، للاستفادة من فارق السعر، وضبط بحوزته 350 كيلو من الدقيق المدعم.

كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 78 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.