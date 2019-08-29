ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل عيادته فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت حملة مشاركة من وحدة مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة مساء أمس، على شخص ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل عيادته الخاصة بإحدى قرى مركز بنى سويف.

وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف ومديرية الصحة مفادها وقيام شخص يدعى "م.ع. 32سنة يدير عيادة خاصة داخل أحد المنازل بمركز بنى سويف ويكشف على المرضى منتحلا صفة طبيب.

وقامت الحملة برئاسه عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وبصحبه دكتزر بسام رونز يس مدير العلاج الحر ودكتور احمد عبد العظيم طه نائب مدير العلاج الحر ودكتور جورج اسكندر عطيه مفتش صيدلي ونائب مدير مراقبه العهد إلى محل البلاغ

وضبطت الحملة الشخص وبحوزته كارنيه نقابه اطباء مزور وترخيص مزاوله مهنه مزور واثبات قيد يفيد أنه طالب بالفرقة السادسة كلية الطب.

كما ضبطت الحملة أدوية ساري الصلاحية ومسجل بوزارة الصحة المصرية وأدوية منتهي الصلاحية وأدوية تأمين صحي وخاص بوزارة الصحة والسكان وعينات مجانية و أدوية مهربه وأدوية جدول تاني مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

كما ضبطت الحملة جهاز سونار وسرير كشف وجهاز ضغط وسماعه وادوات جراحيه تستعمل في العمليات.

دلت التحريات الأولية أن المتهم طالب مفصول من كلية الطب بجامعة الفيوم وينتحل صفة طبيب.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.