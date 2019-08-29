ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1200 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 5 أسلحة نارية "2 طبنجة، و3 فرد خرطوش"، وضبط 350 جرام حشيش و95 جرام هيروين، 450 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية متنوعة منها ضبط دقيق وإقماح، واستيلاء على الدعم، وعدم الاعلان عن أسعار غذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة الحملة المرورية من تحرير 1200 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 9 دراجات بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2800 حكم قضائى متنوع ما بين حكم حبس جزئى، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.