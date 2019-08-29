صور.. 22 حوض و8 حضانات بالمفرج السمكى بأبوقرقاص وينتج 10 ملايين ذريعة

وأوضح رئيس المركز،أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية علاوة على تحقيق توازن في البيئة الطبيعية للأسماك في الترع والمصارف، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف رئيس المركز،أن المفرخ يحتوي على22 حوض و 8 حضانات ويقوم بإنتاج 10 مليون ذريعة يتم إلقاءها في الترع والمصارف بالمجان لأحداث توازن طبيعي للبيئة البحرية وزيادة إنتاج الأسماك كما يحوى أيضا أحواض للاستزراع وتسمين الأسماك.

وكلف رئيس المركز خلال جولته القائمين على المشروع بتجهيز وتبطين أحواض الأسماك لمنع انزلاق التربة مع ضرورة المتابعة الميدانية والبيطرية لمراحل نمو الأسماك،والتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية ابيوها لدعم المكان بكشافات الإنارة اللازمة ورفع مستوى النظافة العامة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات المحيطة بالمشروع.