صور.. وقفة احتجاجية بمحيط البرلمان البريطانى ضد الـ"بريكست"

كتب وكالات

تظاهر عددا من مؤيدى البقاء فى الاتحاد الأوروبى، أمام البرلمان البريطانى فى لندن، ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، واستخدم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أمس الأربعاء، صلاحياته الدستورية لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر.

وجاءت هذه الخطوة فى إطار سياسة لوى الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكسيت من دون اتفاق، والتى اعتبرتها "فضيحة دستورية". ووافقت الملكة إليزابيث فى وقت لاحق الأربعاء على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.

تأتى الخطوة التى أثارت غضب معارضى بريكسيت فى بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تمديد تعليق البرلمان من منتصف سبتمر إلى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



احتجاج بمحيط البرلمان البريطانى



جانب من الاحتجاج



جانب من الوقفة الاحتجاجية