صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تكرم أوائل المراحل التعليمية المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، حفلا لتكريم الطلاب الأوائل فى جميع المراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية" للعام الدراسى 2018/2019م، وذلك بحضور الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، وجملات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وبحضور مدراء المراحل التعليمية المختلفة.

وهنأ الدكتور خليفة، أبناءه الطلاب الأوائل، مؤكداً أن المنطقة بقياداتها لا تتأخر فى رعاية ودعم المتفوقين، وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم وأسرهم، مع شكر وتقدير لأولياء الأمور والأسر والمُعلمين على جهدهم للوصول لهذا المستوى .

وتم تكريم الطلاب بتسليمهم شهادات التقدير والهدايا العينية، وقدم الطلاب وأسرهم الشكر لرئيس الإدارة المركزية على هذه الحفل، ووجهوا له الشكر على مجهوداته التى تبذل للإرتقاء بالعملية التعليمية.



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين



منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة لدعم ورعاية المتفوقين