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صور.. مقلب للقمامة بجوار مسجد السيدة زينب.. والحى: نقله إلى أرض فضاء

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:48 ص
صور.. مقلب للقمامة بجوار مسجد السيدة زينب.. والحى: نقله إلى أرض فضاء مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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على بعد خطوات من مسجد السيدة زينب، رضى الله عنها، أنشأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة منذ سنوات محطة مناولة لتجميع القمامة بشارع السد بالقرب من المسجد، وهو ما أدى إلى الظهور بشكل غير لائق أمام المسجد، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة، خاصة أنها منطقة سياحية ويقصد المسجد الألاف يوميا سواء للصلاة أو للزيارة، حيث طالب أهالى المنطقة بنقل مقلب المقامة بعيدا عن المسجد.
 
من جانبه أعلن حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، أنه سيتم نقل مقلب القمامة الكائن بجوار مسجد السيدة زينب، إلى خلف جمعية الطفولة السعيدة وخلف جراج وسط، بقطعة أرض فضاء أمام المرحلة الاولى بمساكن زينهم .
 
وقال رئيس حى السيدة زينب، إنه لا يليق بأبناء حى السيدة زينب ولا بمسجد السيدة زينب، أن يكون بجواره مقلب للقمامة، قائلا: هل يجوز ان تكون منازلنا نظيفة وجوار السيدة الطاهرة مقلب للقمامة، مؤكدا أنه سيتم نقل المقلب فى أقرب وقت.
 
وأضاف مهران أنه وجه إدارة الحدائق للاهتمام بالمساحات الخضراء والحفاظ على الشكل الجمالى بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد، حيث تم زراعة الجزيرة الوسطى بشارع بور سعيد.
مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب (1)
مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب 

مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب (2)
مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب 

مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب (3)
مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب 

مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب (4)
مقلب قمامة بجوار مسجد السيدة زينب 

اعمال تشجير بمحيط المسجد
اعمال تشجير بمحيط المسجد

حى السيدة زينب يعاين المكان الجديد لمقلب القمامة
حى السيدة زينب يعاين المكان الجديد لمقلب القمامة

 


السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مقلب قمامة

شارع السد

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