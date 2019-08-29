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صور.. مأساة طفل أصيب بالعجز فجأة .. أجرى 3 عمليات دون جدوى وينتظر إنقاذه

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:03 م
صور.. مأساة طفل أصيب بالعجز فجأة .. أجرى 3 عمليات دون جدوى وينتظر إنقاذه
الدقهلية – سارة الباز

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ياسين أحمد فهمي، طفل فى ربيعه الثالث عشر، كان موهوبا فى كرة القدم، ويتحرك ويلهو مع رفاقه مثل أى طفل عادي، لكن فجأة ودون سابق إنذار، بدأ الطفل يشكو من عدم مقدرته على رفع ذراعه الأيسر، فتوجه والده للطبيب الذى طالبه بفحوصات وأشعات لتحديد السبب، وكانت المفاجأة أن الطفل مصاب بمرض نادر يصيب شخص من كل 100 ألف شخص.. هنا عبر سطور اليوم السابع المقبلة تتعرف على تفاصيل مأساة ياسين.

 

المأساة بدأت منذ 7 شهور فقط

يحكى "أحمد فهمي"، والد الطفل ويعمل عامل حر باليومية، من قرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قائلا: طفلى كان مولود كأى طفل طبيعى بدون أى مشكلة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ويلعب كرة القدم مع أصدقائه، ولم تظهر المشكلة إلا منذ 7 شهور فقط، بدأت بشكوى من ثقل فى الذراع الأيسر وعدم المقدرة على رفعه.

وتابع قائلا : توجهنا به للكشف الطبى فى مستشفى الجامعة بالمنصورة فى يناير الماضي، وطلب الطبيب إشاعات معينة لتشخيص الحالة، وأكدت الأشعات والتقارير الطبية أنه يعانى من وجود ورم عبارة عن تجمع دموى ضاغط على الحبل الشوكي، وتكيس عظمى بالفقرات العنقية تسببت فى تآكل 3 فقرات، وضعف فى الأطراف الأربعة، وضمور بالعضلات، ويحتاج لإجراء عملية لتوسيع حول الفقرات العنقية وتثبيت فقرات عنقية اصطناعية بديلة، وتم إجراء العملية فى 5 يناير الماضى فى 12 ساعة من 9 صباحا حتى 9 مساء، وتم تركيب الفقرات وشرائح ومسامير وشبكة، وخرج من العمليات للعناية المركزة وبقى فيها لمدة يوم، وانتقل لعنبر المرضى لمدة 5 أيام.

وأضاف: عاد ابنى للبيت وتم فك سلك الخياطة بعد 20 يوما، وبعد فك السلك بيومين، بدأ يعانى من عدم مقدرته على رفع ذراعه الأيسر للنهاية، فعدنا للمستشفى مرة أخرى وكتب له الطبيب بعض الأدوية، وتطور الأمر لعدم مقدرته على رفع ذراعه بتاتا، وانتقل العجز للذراع الأيسر، ثم الرجل اليسرى وبعدها الرجل اليمنى، وتبين أنه لم يتم استئصال التجمع الدموى الذى يضغط على الأعصاب بشكل كامل لخوفهم من الاقتراب من الحبل الشوكى خصوصا أن التجمع الدموى قريب من وريد متصل بالقلب؛ فأدى بعد فترة للإصابة بشلل رباعي، فتم إجراء عملية أخرى بمستشفى الجامعة فى 15 يناير الماضي، ولم يستأصل الورم كاملا أيضا.

وأكد أنه الولد عجز تماما عن الحركة فى فبراير الماضي؛ فتوجهنا به لمستشفى المنيل التخصصى بالقاهرة، وتم عمل قسطرة إستكشافية، وإجراء عملية ثالثه لاستئصال جزء من الورم فى 28 مارس الماضي، ولم تتحسن الحالة بل ساءت، وظل بالمستشفى 4 أشهر، و 10 أيام، وعاد التجمع الدموى مرة أخرى، فنصحهم الأطباء بأخذ الطفل إلى منزله لأن الطفل يحتاج إلى جراحة بالخارج تصل تكلفتها إلى 127 ألف يورو فى بلجيكا على 6 مراحل خلال 3 شهور ما بين مرحلة ومرحلة 15 يوما؛ نظرا لعدم توفر الإمكانيات بمصر لإجراء مثل هذه الجراحة الخطيرة، وتوجهنا منذ أسبوع لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وتم فحص الحالة من قبل أطباء المخ والأعصاب بمدينة نصر، وأكدوا أن استئصال الورم ضروري، ولا يمكن إجرائها لديهم).

 

دعوة لأهل الخير.. من ينقذ ياسين من العجز والإعاقة؟

والآن نظرا لتدهور الوضع يوما بعد يوم، ولسوء الحالة النفسية للطفل بسبب عجزه وملازمته للسرير على مدار شهور بعد أن كان طفلا طبيعيا يتحرك ويلعب تطالب أسرة الطفل بمد يد المساعدة من قبل أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير؛ لتبنى حالة الطفل ومساعدتهم على السفر وإجراء الجراحة رجاء فى إنقاذه وشفائه، ويمكن التواصل مع والد الطفل من خلال الرقم 01063837796 .

الأشعات والتقارير الطبية (3)
الأشعات والتقارير الطبية 

 

التقارير الطبية و الأشعات (1)
التقارير الطبية و الأشعات 

 

التقارير الطبية و الأشعات (4)
التقارير الطبية و الأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (1)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (4)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (8)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (9)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (10)
التقارير الطبية والأشعات 
التقارير الطبية والأشعات (12)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (13)
التقارير الطبية والأشعات 

 

التقارير الطبية والأشعات (14)
التقارير الطبية والأشعات

 

التقارير الطبية والأشعات (20)
التقارير الطبية والأشعات 
الطفل ياسين بعد العملية
الطفل ياسين بعد العملية

 

ياسين أحمد فهمي
ياسين أحمد فهمي

 

ياسين بعد إجراء العمليات (1)
ياسين بعد إجراء العمليات 

 

ياسين بعد إجراء العمليات (2)
ياسين بعد إجراء العمليات 

 

ياسين بعد العمليات (1)
ياسين بعد العمليات 

 

ياسين بعد العمليات (2)
ياسين بعد العمليات 
ياسين غير قادر على الحركة تماما بعد العمليات
ياسين غير قادر على الحركة تماما بعد العمليات

 

ياسين غير قادر على الحركة
ياسين غير قادر على الحركة

 

ياسين قبل إصابته بالمرض
ياسين قبل إصابته بالمرض

 

ياسين قبل المرض (1)
ياسين قبل المرض 

حالة انسانية

عملية جراحية

فقرات عنقية

تجمع دموي

ورم

عملية

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