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بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة..

صور.. المنيا تنفذ برنامج "تعزيز المواطنة" بـ44 قرية من الأكثر احتياجا

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:36 ص
صور.. المنيا تنفذ برنامج "تعزيز المواطنة" بـ44 قرية من الأكثر احتياجا المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة
المنيا- فريق المحافظات

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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن فعاليات لجنة المواطنة وقبول الاخر ستواصل أعمالها من خلال برنامج "تعزيز المواطنة" والذى يستهدف 44 قرية جديدة بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا ، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

وأضاف المحافظ،أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها في القرى المستهدفة  في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان و تعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

وأوضح المحافظ، أن البرنامج بدأ تنفيذه بـ4 قرى وهى "بني روح، طهنا الجبل، ابوالصفا- دلجا"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية منها "التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الأوقاف، المجلس القومي للمرأة"، لافتا أن الأنشطة السابقة للجنة والتي بدأت منذ مارس الماضي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ، مما دفع المحافظة الي الاستمرار في تقديم انشطة وفعاليات بقرى جديدة.

وأكد المحافظ، أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأضاف المحافظ أن القرى التي يستهدفها البرنامج تضم " قرية طهنا الجبل ، قرية الإسماعيلية، قرية صفط اللبن، قرية دمشاو هاشم، قرية عزبة السلطان ، قرية الحواصلية، قرية نزلة عبيد، قرية بني مهدي" بمركز المنيا، و" قرية أبو الصفا، قرية ريحانة، قرية نزلة النخل، قرية منشاة زعفران ، قرية القشيرى، قرية السلطان حسن، قرية الكرم" بمركز ابوقرقاص، و"قرية بني روح ، قرية دير أبو حنس ، قرية تنده" بمركز ملوي، و"قرية دلجا، قرية بني حرام ، قرية البدرمان" بمركز ديرمواس، و" قرية العور ، قرية منقطين ، قرية اطسا البلد ، قرية كوم اللوفى، قرية اطسا المحطة ، قرية أبو سيدهم" بمركز سمالوط، و"قرية هوارة ، قرية بردنوها ،قرية أبوان ، قرية الكفور" بمركز مطاى، و"قرية صندفا ، قرية شلقام ، قرية الناصرية" ببني مزار، و" قرية كوم الحاصل، قرية شارونة ، قرية جزيرة شارونة ، قرية زاوية الجدامى، قرية شم القبلية، قرية شم البحرية " بمركز مغاغة، و"قرية منشاة الساوى ، قرية بني عامر ، قرية عطف حيدر، قرية الجهاد" بالعدوة.

كما تضمنت الفعاليات في قرية دلجا بمركز ديرمواس أنشطة ثقافية ورياضية وعروض فنيه لفرقة أسوان للفنون الشعبية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية عن المواطنة وقبول الآخر وقري لها تاريخ وترشيد المياه .

كما تم تنفيذ ورش رسم وتدريب خط عربي وكروشيه وتشكيل نحاس وفضه ومعرض تربيه فنية ، وحملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتسيير قوافل طبية وبيطرية وتموينية لخدمة أهالي القرية .

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية منها ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات - جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (1)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (2)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (3)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (4)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (5)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (6)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (7)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة (8)
المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة 

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