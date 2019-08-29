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صور.. "أيامنا أحلى" تختتم ندواتها التوعوية عن تنظيم الأسرة بجرجا فى سوهاج

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:56 ص
صور.. "أيامنا أحلى" تختتم ندواتها التوعوية عن تنظيم الأسرة بجرجا فى سوهاج حملة ايامنا احلي بجرجا
سوهاج – محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة جرجا، والتى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث استمرت فى الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجارى، وذلك فى إطار الحملة القومية لتنظيم الأسرة، برعاية محافظ سوهاج، ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرة بدأت أول يومين بأعمالها التوعوية والتثقيفية بأهمية تنظيم الأسرة، وباقى الأيام تضمنت الأعمال الخدمية، والكشف، وتركيب الوسيلة المناسبة للمنتفعات، مشيراً إلى أنه تم تقديم خدمات المبادرة فى الوحدة الصحية بقرية العوامر قبلي، ووحدة قرية المحاسنة، موضحاً انها شملت 3 وحدات بالتبادل اليومى وثلاث عيادات متنقلة " تنظيم أسرة، ومشورة، ومتابعة حمل".

وأشار "جميعة" إلى دور الرائدات الريفيات فى الدعاية المسبقة لجذب المنتفعات لتنظيم الأسرة، ودور الطبيبات فى تقديم الخدمة للمنتفعات، لافتا إلى أنه كل يوم من أيام المبادرة الخمس له شعار فمنها "كلام رجالة" لفئة الرجال فى دور المناسبات، وشعار "نظمتى" لفئة السيدات الموظفات فى سن الإنجاب، ويعملن فى أى مكان حكومي، وشعار "أسرتنا مثالية" لفئة الشباب فى مراكز الشباب، بالإضافة إلى شعار "حماتى حياتي" للحموات، و"همسة لصحتك" لربات البيوت فى سن الإنجاب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الموضوعات التى تم طرحها هى "مشاركة الرجل الإيجابية للزوجة أو المرأة فى تنظيم الأسرة"، والمباعدة بين الولادات، وخطورة تكرار الحمل، وأضرار الحمل المتقارب والمبكر، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل، كما تم الرد على الشائعات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وأضرار الزواج المبكر، وختان الإناث، وشرح وسائل تنظيم الأسرة طويلة وقصيرة المدى، وتقديم المشورة للمقبلين على الزواج، وكذلك دور الشباب فى التوعية بتنظيم الأسرة، ومرحلة المراهقة، وخطورة التسرب من التعليم .

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (1)
حملة ايامنا احلي بجرجا 

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (2)
حملة ايامنا احلي بجرجا

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (3)
حملة ايامنا احلي بجرجا

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (4)
حملة ايامنا احلي بجرجا 

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (5)
حملة ايامنا احلي بجرجا

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (6)
حملة ايامنا احلي بجرجا 

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (7)
حملة ايامنا احلي بجرجا

 

حملة ايامنا احلي بجرجا (8)
حملة ايامنا احلي بجرجا

الصحة الانجابية

تنظيم الاسرة

سوهاج

الزواج المبكر

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