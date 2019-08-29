سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 09:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

صحتك فى وصفة.. القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:00 ص
صحتك فى وصفة.. القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية ألم الدورة الشهرية - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

متلازمة ما قبل الحيض PMS من الأشياء التى تعانى منها النساء والفتيات، حيث تظهر مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، التى تحدث قبل أسبوع واحد من بدء فترة الحيض وقد تستمر بعد 5 أيام منها، من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم طريقة عمل القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية، بحسب موقع "step to health".

القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية

العسل
العسل

وعسل النحل هو أحد المكونات الطبيعية التي لها استخدامات طبية عديدة، حيث يتميز العسل بخصائص المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والالتهابات، وبالتالي ، بعد امتصاصه في الجسم ، يمكنه منع وعلاج عدة أنواع من الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو مثالي لتحسين عملية الهضم وحماية الخلايا من تأثيرات السموم والجذور الحرة.

القرفة أيضاً من الأعشاب ذات القيمة الغذائية والتى تساعد فى تخفيف ألم الدورة الشهرية، حيث أن القرفة بها خصائص مضادات التشنج، وهو ما يجعلها أفضل العلاجات البديلة ضد تشنجات الحيض المؤلمة.

المكونات

1 كوب ماء (250 مل).

½ ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة (5 جرام).

ملعقة كبيرة من العسل (25 جرام).

القرفة بالعسل
القرفة بالعسل

الطريقة:

- اغلى كوبًا من الماء وأضف مسحوق القرفة له وملعقة كبيرة من العسل.

- يمكنك شرب هذا المشروب ساخناً قبل يومين من الحيض لتخفيف ألم الدورة الشهرية.

 


تخفيف الم الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

علاج متلازمة الدورة الشهرية

متلازمة الدورة الشهرية

فوائد القرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

هل الرجل له "عدة" مثل المرأة؟.. فقهاء: نعم فى حالتين أولهما إذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج بأخرى.. أو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها.. الإفتاء: منع الرجل من الزواج هنا لا يُطلق عليه عِدة

هل الرجل له "عدة" مثل المرأة؟.. فقهاء: نعم فى حالتين أولهما إذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج بأخرى.. أو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها.. الإفتاء: منع الرجل من الزواج هنا لا يُطلق عليه عِدة

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة