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سفير اليمن يبحث مع مساعد وزير الخارجية مستجدات الأوضاع فى اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:59 م
سفير اليمن يبحث مع مساعد وزير الخارجية مستجدات الأوضاع فى اليمن الدكتور محمد البدرى والسفير اليمنى
إيمان حنا

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بحث سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير محمد البدري مستجدات الأوضاع في اليمن، الأ وضاع المتسارعة على الساحة الوطنية، وفقا للبيان الرسمى الصادر عن السفارة اليمنية بالقاهرة اليوم.

 

وسلم السفير مارم البيان الصادر عن الحكومة بخصوص القصف الجوى الإماراتى لقوات الحكومة الشرعية فى عدن وأبين، مؤكداً احتفاظ حكومة اليمن بحقها القانونى المكفول بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير.

 

وطلب السفير مارم من الاشقاء فى مصر الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وممارسة علاقاتها الدبلوماسية لوقف هذا التدخل العسكرى السافر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وجدد مارم شكر وتقدير بلادنا قيادة وحكومة وشعباً للمواقف الأخوية لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها المستمر للشرعية الدستورية فى بلادنا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى.

 


اليمن

مصر واليمن

سفير اليمن بالقاهرة

محمد مارم

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