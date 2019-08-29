سفير اليمن يبحث مع مساعد وزير الخارجية مستجدات الأوضاع فى اليمن

إيمان حنا

بحث سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير محمد البدري مستجدات الأوضاع في اليمن، الأ وضاع المتسارعة على الساحة الوطنية، وفقا للبيان الرسمى الصادر عن السفارة اليمنية بالقاهرة اليوم.