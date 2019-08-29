سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 08:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفارة الكويت فى واشنطن تدعو مواطنيها لتوخى الحذر من الإعصار دوريان

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:33 م
سفارة الكويت فى واشنطن تدعو مواطنيها لتوخى الحذر من الإعصار دوريان اعصار
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت سفارة الكويت بواشنطن اليوم الخميس الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين فى ولاية فلوريدا وجميع ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة المحتمل تعرضها للإعصار دوريان الى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت.


وحثت السفارة فى بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين الكويتيين الموجودين فى المناطق الساحلية الواقعة ضمن مسار الإعصار على مغادرة تلك المناطق دون الانتظار فى حال عدم وجود ضرورة لبقائهم فيها.


كما اكدت ضرورة اتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية لمواجهة هذه العواصف وتأمين سلامتهم.


وفى هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على التواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم فى مواجهة هذه الأحوال الجوية على الأرقام الهاتفية التالية:


رقم طوارئ سفارة دولة الكويت فى واشنطن: (0012022620758).
رقم طوارئ القنصلية العامة لدولة الكويت فى نيويورك: (0019172426688).
رقم طوارئ المكتب الثقافى فى واشنطن (0012023642104).


يأتى ذلك فى وقت يواصل فيه الإعصار (دوريان) الاتجاه نحو السواحل الجنوبية الأميركية وسط توقعات أن تصل سرعة الرياح المصاحبة له الى نحو 177 كيلومترا فى الساعة.


وذكر المركز الامريكى للاعاصير اليوم الخميس ان (دوريان) قد يتعزز فى اليومين المقبلين حيث سيضرب البر الامريكى فى ولايتى (فلوريدا) و(جورجيا) مضيفا ان الاعصار سيصنف ضمن الفئة الثالثة.


اعصار

الكويت

واشنطن

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة