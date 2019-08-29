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سعر الدولار اليوم الخميس.. و 16.5 جنيه للشراء

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:20 م
سعر الدولار اليوم الخميس.. و 16.5 جنيه للشراء الدولار
كتبت – سماح حمدى

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تباين سعر الدولار اليوم الخميس 29-8-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.5جنيها للشراء، و16.6 جنيها للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.49 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.      

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى


16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.51جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.


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