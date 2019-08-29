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ساقطين إملاء.. أخطاء لغوية فى صفحات إعلام الإخوان على السوشيال ميديا

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:18 م
ساقطين إملاء.. أخطاء لغوية فى صفحات إعلام الإخوان على السوشيال ميديا سوشيال قنوات الإخوان
كتب محمد عبد العظيم

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من المؤكد أن حالة الفشل الكبير لقنوات جماعة الإخوان الإرهابية وصلت لكل شئ، بما فى ذلك الصفحات الخاصة بقنوات الإرهاب وصفحات إعلامييها على السوشيال ميديا، ولم يعد الأمر قاصرا على تراجع المشاهدات، بل أصبحت بوستات هذه الصفحات كلها أخطاء إملائية ساذجة.

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المتابع لصفحات قنوات الإخوان الإرهابية والتى تبث سمومها من الخارج ولا تردد إلا الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية ، سيكتشف بسهولة هذه الأخطاء التى تعبر عن حالة الفشل الكبرى فى إعلام الجماعة الإرهابية، فنجد كلمات متشابكة وعدم القدرة على معرفة أحكام الهمزة.

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يذكر أن الفترة الماضية شهدت تراجعا كبيرا للغاية فى نسب مشاهدة قنوات الإخوان ، مما جعل هذه القنوات تعتمد علي سياسة سرقة المحتوى مثل المسلسلات والأفلام المصرية ، وكذلك الأفلام الأجنبية من أجل الحصول على أى نسب مشاهدة.

 

 


قنوات جماعة الاخوان

الاخوان

سوشيال

أخطاء لغوية

صفحات إعلام الإخوان

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