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روسيا: لا معلومات لدى موسكو حول الجولة المقبلة من محادثات الوضع فى أفغانستان

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:55 م
روسيا: لا معلومات لدى موسكو حول الجولة المقبلة من محادثات الوضع فى أفغانستان بوتين
موسكو (أ ش أ)

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أكد زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى أفغانستان، اليوم الخميس، عدم وجود أية معلومات لدى موسكو حتى الآن حول الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بالوضع الراهن فى أفغانستان، التى تقوم فيها روسيا بدور الوساطة.

وقال كابولوف، فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "لا أعلم بعد، فلدينا أهداف أخرى بخلاف ذلك، كما سيكون لدينا العديد من الاجتماعات الأخرى خلال الفترة الحالية".

يُشار إلى أن الجولة الثانية من المشاورات، التى تتوسط فيها موسكو حول الوضع فى أفغانستان، عُقدت فى 9 نوفمبر الماضى، بمشاركة نواب وزراء الخارجية وممثلى الدولة الروسية، إلى جانب عدد من المراقبين الروس، كما شارك حينها لأول مرة وفد من المكتب السياسى لحركة طالبان المحظورة فى روسيا.

 


روسيا

المحادثات الافغانية

موسكو

الوساطة الروسية

افغانستان

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