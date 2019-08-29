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روسيا تعلن استعدادها للعب دور الضامن فى أى اتفاق للسلام فى أفغانستان

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:44 ص
روسيا تعلن استعدادها للعب دور الضامن فى أى اتفاق للسلام فى أفغانستان افغانستان
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن روسيا مستعدة للقيام بدور الضامن في أي اتفاق للسلام في أفغانستان تبرمه الولايات المتحدة مع حركة طالبان.

 

وكانت طالبان ذكرت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أمريكيين يشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد الحركة المسلحة بألا يصبح البلد في المستقبل ملاذا للإرهاب الدولي.

 

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها "الجانب الروسي مستعد لأن يكون الطرف الثالث عند التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان أو أن يكون الضامن لكيفية تنفيذه".

 

ولا يزال في أفغانستان نحو 14 ألفا من القوات الأمريكية التي تنفذ مهام التدريب والمشورة للقوات الأفغانية كما تنفذ عمليات لمكافحة التمرد. ويوجد كذلك في أفغانستان مهمة لحلف شمال الأطلسي قوامها 17 ألف جندي يوفرون الدعم للقوات الأفغانية.

 


افغانستان

روسيا

طالبان

محادثات سلام

الارهاب

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