رغم إعفائه من الخدمة.."الكاثوليكية" تحتفل بعيد تنصيب الأنبا يوحنا قلتة أسقفًا

سارة علام

هنأت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس الانبا يوحنا قلتة النائب البطريركي السابق للكاثوليك بعيد تجليسه أسقفًا متمنية له دوام خدمته وذلك بعد عام من قبول طلبه بإعفائه من منصبه نظرًا لتقدمه في العمر.

ولد الانبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م ثم حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م ثم الماجستير سنة 1972م فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

تولى مسئولية الأعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في " دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى"، وقام بتدريس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى العام الماضي