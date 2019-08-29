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راجعين المدرسة.. 4 نصائح للاستيقاظ مبكراً بعد العودة من الإجازة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:30 ص
راجعين المدرسة.. 4 نصائح للاستيقاظ مبكراً بعد العودة من الإجازة العودة للمدرسة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، ومن أكثر المشاكل التى تواجه الطلبة فى هذا الوقت هو الاستيقاظ مبكراً بعد الاعتياد على الاستيقاظ فى وقت متأخر طوال أيام الإجازة، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكراً بعد العودة من الإجازة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

عادات النوم الجيدة
عادات النوم الجيدة

نصائح لبناء عادات نوم جيدة بعد العودة إلى المدرسة
 

عندما يحين الوقت للعودة إلى المدرسة، فإن العودة إلى أنماط النوم الصحية هي ضرورة للحصول على القدر الكافى من التركيز والطاقة في اليوم الدراسي.

معرفة مدة النوم التى يحتاجها كل شخص
 

وفقًا للمؤسسة الوطنية للنوم والأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-12 سنة إلى 9 - 12 ساعة من النوم.

يحتاج المراهقون إلى 8 - 10 ساعات من النوم لكي يكونوا في أفضل حالاتهم، وتتراوح كمية النوم التي يحتاجها البالغون بين 7 و 9 ساعات.

 الاستيقاظ مبكراً بشكل تدريجى قبل فترة من بدء الدراسة
 

ليس من الجيد الانتظار حتى اليوم السابق لبدء المدرسة لإجراء تغييرات، ابدأ بتبكير وقت الاستيقاظ في وقت مبكر بمقدار 15 دقيقة كل يومين إلى ثلاثة أيام، ثم احسب وقت النوم المناسب بناءً على كمية النوم التي يحتاجون إليها، إن ضبط وقت استيقاظهم لمدة ساعتين قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

عادات النوم
عادات النوم

توفير الظروف المناسبة للوصول إلى النوم
 

 اجعل البيئة المحيطة قبل النوم مناسبة للوصول إلى النوم الكافى، ابعد أطفالك عن التابلت أوالتلفزيون قبل النوم بساعة  وعدم ممارسة الرياضة، وعدم وجود مادة الكافيين.

تحدث معهم عن أهمية النوم
 

تحدث مع أطفالك عن ضرورة النوم وتأثير قلة النوم على الصحة، وأنه إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم لفترة طويلة من الوقت، فإنه يبدأ في التأثير على صحتك، كما إن مشاكل النوم يسهم في نقص الطاقة، وانخفاض تحمل الألم، والتغيرات في مستويات الهرمونات وانخفاض في التعلم والتفكير النقدي وعدم القدرة على اتخاذ قرارات.

 


نصائح للنوم الصحى

النوم

العودة للمدرسة

العودة للمدارس

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