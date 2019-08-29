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رئيس وزراء تونس: اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:55 م
رئيس وزراء تونس: اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس
رويترز

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قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد المرشح البارز فى انتخابات الرئاسة اليوم الخميس لرويترز إنه اتخذ إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك فى السنوات الثلاث الماضية عبر إصلاحات اقتصادية غير شعبية رغم كلفتها السياسية الباهظة.

 

وأضاف أن المؤشرات فى طريقها للتحسن بشكل ملحوظ متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3 فى المئة فى 2020 لأول مرة من حوالى 3.9 بالمئة هذا العام وحوالى 5.1 فى المئة فى 2018.

 

وتوقع الشاهد أن يكون النمو فى حدود 3 بالمئة فى 2020 مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة هذا العام. وتوقع أيضا أن يهبط التضخم إلى 5 بالمئة فى 2020 مقابل نحو ستة بالمئة فى 2019.

 


يوسف الشاهد

تونس

التضخم

اقتصاد

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