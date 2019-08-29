رئيس هايتى يرفض الاستقالة من منصبه على خلفية مزاعم عن ارتكاب وقائع فساد

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رفض رئيس هايتى جوفينيل مويس، الاستجابة للضغوط التي تطالبه بالاستقالة من منصبه على خلفية مزاعم عن ارتكاب وقائع فساد قبل تولي منصبه الرئاسي.

وقال مواسيه - في مقابلة أورد راديو (صوت أمريكا) مقتطفات منها في نشرته باللغة الانجليزية اليوم الخميس"سوف استكمل فترة رئاستي رغم تصاعد أعمال العنف والأداء الاقتصادي المتواضع ومظاهرات الاحتجاج المستمرة منذ شهور إزاء ما تردد عن وقوع جرائم فساد في عهد الحكومة السابقة في هايتى".



وأكد مواسيه أنه سوف يحترم نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة مختصة في جرائم الفساد خلال عهد الحكومة السابقة.



وكانت تقارير قد أفادت بحصول مواسيه - عندما كان متعاقدا خاصا قبيل رئاسته لهايتي - على أموال بشكل غير قانوني لتشييد أحد الطرق شمال هايتى والذي أدى الكشف عنها إلى اندلاع مظاهرات تطالب باستقالته.