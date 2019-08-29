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رئيس الإنجيلية يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة رأس السنة الهجرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:46 م
رئيس الإنجيلية يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة رأس السنة الهجرية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية
سارة علام

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بعث الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
 
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في برقيته:
 
" يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يعيدها على الشعب المصري العظيم بالسلام والتقدم  والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر، والسادة وكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.
 

 


رأس السنة الهجرية

اندريه زكي

الانجيلية

السيسي

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