خلال العيد القومي.. محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح أنه يتم العمل تباعا لافتتاح باقي مراحل مشروع انشاء ممشي أهل مصر علي شارب النيل بمدينة بنها، ليكون متنفس لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

وكان قد شدد المحافظ، على تركيب أعمدة الإنارة وعمل المقاعد بالجرانيت على غرار المقاعد التي تم عملها أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" ، إلى جانب التأكيد على ضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

و تم تدشين المشروع في عهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق، بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والشركة المنفذة، ليكون بطول 1800 متر، واستكمل المشروع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الحالى، لينتهى من مرحلتيه الأولى والثانية لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع ، ويبلغ إجمالي تكلفة الممشى 19 مليون جنيه، منها 5 مليون جنيه ستقوم مديرية الرى بدفع تكلفة أعمال تدبيش جسر نهر النيل أمام الممشى.