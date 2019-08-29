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خلال العيد القومي.. محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:43 م
خلال العيد القومي.. محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ،  محافظ القليوبية، المرحلة الأولى من أعمال الممشى النيلي بمدينة بنها بطول 400 متر، خلال احتفالات العيد القومي للقليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشؤون الهندسية، والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية.

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح أنه يتم العمل تباعا لافتتاح باقي مراحل مشروع انشاء ممشي أهل مصر علي شارب النيل بمدينة بنها، ليكون متنفس لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.
 
وكان قد شدد المحافظ، على تركيب أعمدة الإنارة وعمل المقاعد بالجرانيت على غرار المقاعد التي تم عملها أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" ، إلى جانب التأكيد على ضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.
 
و تم تدشين المشروع في عهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق، بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والشركة المنفذة، ليكون بطول 1800 متر، واستكمل المشروع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الحالى، لينتهى من مرحلتيه الأولى والثانية لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع ، ويبلغ إجمالي تكلفة الممشى 19 مليون جنيه، منها 5 مليون جنيه ستقوم مديرية الرى بدفع تكلفة أعمال تدبيش جسر نهر النيل أمام الممشى.
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (1)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (2)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (3)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (5)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (6)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (7)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (8)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (9)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (11)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (12)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (13)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (14)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (17)
 
 
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (21)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (22)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (24)
 
 
محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى لممشي أهل مصر ببنها (25)
 
 
 
 

 


اخبار القليوبية

ممشي النيل ببنها

العيد القومي للقليوبية

محافظ القليوبية

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