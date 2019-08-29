حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة أسلحة للتشاجر فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية بغرض استخدامها فى التشاجر .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط 3 عاطلين سبق إتهام أحدهم فى قضية "مخدرات" وآخر محكوم عليه فى قضية "ضرب"، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2فرد خرطوش - 8 طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، واستخدامها فى المشاجرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.