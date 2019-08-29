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حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة قبل استخدامها فى التشاجر بالزاوية الحمراء

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:36 م
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة قبل استخدامها فى التشاجر بالزاوية الحمراء مشاجرة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط  بحوزتهم أسلحة نارية بغرض استخدامها فى التشاجر . 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط 3 عاطلين سبق إتهام أحدهم فى قضية "مخدرات" وآخر محكوم عليه فى قضية "ضرب"، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2فرد خرطوش - 8 طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، واستخدامها فى المشاجرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

الزاوية الحمراء

حيازه اسلحة

مشاجرات

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