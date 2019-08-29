حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل جاره خلال مشاجرة بالخصوص

القليوبية - فريق المحافظات

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل جاره بسلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ للرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص من مستشفى المطرية العام بوصول إبراهيم ع ع 40 عاما صاحب محل علافة، مصاب بجروح قطعيه متفرقه بالجسم، وإشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج .

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبسؤال المصاب إتهم جاره محمد ص م " شهرته إينو " 31 عاما سائق ، بالتعدى عليه أثناء تواجده داخل محل الأعلاف ملكه الكائن بذات الناحيه على أثر حدوث مشاده كلاميه بينهما بسبب خلافات الجيره تطورت لمشاجره قام علي أثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة.